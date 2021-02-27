台中建國市場一處的粿類專賣店位於2樓，店家因炊粿總會有大量的煙霧自窗戶竄出，不少熱心民眾被煙霧量嚇到，以為失火便叫來消防隊。店家長期被誤認「失火」不堪其擾，突發奇想做出廣告招牌，大大寫上「不要再報警！我們在炊」，意外掀起網友討論。

一位網友23日在臉書社團《路上觀察學院》發出一張照片，透過圖片可見，一個巨大的廣告看板遮蔽建築物二樓的外觀，上頭則大大的寫上，「不要再報警！不要再問了！我們在炊」，看板右下角則標著專粿，並放上各式粿類的圖片。

據了解，這間店家位於建國市場，專賣各類粿，店家在2樓蒸炊紅龜粿、蘿蔔糕與發糕等食品，而在炊煮時水蒸氣遇上空氣凝結，會產生大量白色煙霧，而常因煙霧量引起民眾誤會是火災。

粿店業者指出，炊粿時會冒出大量的白色濃煙，白煙從窗戶漫出，不少行經的民眾誤認是火災，經常接到相關單位的電話關心，警消也常常上門拜訪，實在困擾多時，才決定在今年初製作看板澄清，而自從掛上後，被誤傳火災的情況就降低許多。

有趣的廣告看板在網路上發酵後，不少網友留言回應，「動不動就有消防員出沒」、「買一台消防車停門口就好了」、「要擺個煙囪出來應該比較有說服力吧？」、「應該聞得到是香氣吧」、「這廣告效果好」；還有網友歪樓指稱，看板上的「在」與「再」都寫對，實在優秀。

(中時新聞網)