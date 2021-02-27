台股昨元宵節爆發股災，尾盤重挫498點，一舉殺破萬六大關，爆出逾4千億巨量。分析師指出，外資賣超944億元，台股僅跌498點，以外資賣1億元影響台股1點估算，應該下挫逼近千點，凸顯內資壽險、投信、私募買盤相當積極。

外資26日提款台股944億元，刷新2007年7月29日賣超623.98億元的前高紀錄。其中狂賣台積電6.3萬張、約389.53億元最高，其次依序為鴻海63.80億元、聯電38.93億元、聯發科34.88億元。

台股直奔萬六之後，市場已有不少雜音，除了指數漲太多疑慮之外，融資餘額突破2千億元居高不下，外資期指淨空單也逼近3萬口，市場資金居高思危，順勢轉向債市，帶動美債殖利率飆升也不意外。

周五美債殖利率大跌逾3%回落到1.4%，投資人搶進科技股和晶片股，激勵費半指數與那斯達克指數分別上漲2.28%、0.56%，道瓊指數劇烈震盪，終場大跌469點，收在30932點。至於台股ADR部分，台積電ADR下跌 0.05%、聯電ADR則上漲 0.82%。

美科技股回穩，台積電空襲警報可望暫歇。工商時報報導，永豐投顧總經理李學詩、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘等三大台股名師基於五大理由，認為下周是買點，台股在15,500～15,600點具有強勁支撐。

理由一、26日台股雖重挫498點，但並未嗅到恐慌氣氛，盤面上有23檔漲停，一檔跌停都沒有，合計457檔上漲。

理由二、新台幣仍強勁升值，資金流入。

理由三、長期處於多頭的美國債券市場突然飆升，是遭到有心人屠殺，預料美國聯準會（Fed）不樂見，短期達到滿足點後，美債干擾股市將平息。

理由四，美國3月中將通過1.9兆紓困方案，可望激勵股市回升。

理由五、外資賣超944億元，台股僅跌498點，以外資賣1億元影響台股1點估算，應該下挫逼近千點，凸顯內資壽險、投信、私募買盤相當積極。

(中時新聞網)