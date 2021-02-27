就算面對飽受新冠疫情影響的暴龍，火箭還是照樣贏不了球！儘管少了主力前鋒席亞卡與總教練納斯坐鎮，暴龍27日仍靠鮑威爾轟下全場最高30分，以及羅瑞20分、11籃板及10助攻的本季第2次大三元，終場122比111送火箭10連敗。

原本打完上半場，火箭僅以59比67落後地主暴龍，暴龍卻在第3節一開始打出誇張19比4猛攻，也把領先差距擴大到23分，儘管火箭隨後靠著沃爾、歐拉迪波等人火力，一度追近到只差6分，可惜暴龍及時回穩，也讓火箭反撲無望。

除了鮑威爾攻下全場最高得分與羅瑞搶下大三元，范維利特也有25分、4助攻、4籃板及3抄截，班布利替補拿下13分，阿奴諾比11分、5助攻與3籃板，日籍前鋒渡邊雄太替補打了17分鐘，拿4分、4籃板，暴龍目前勝率重返5成。

最近快要不知道如何贏球的火箭，則以歐拉迪波27分最高，沃爾也拿21分、12助攻，艾瑞克戈登17分，塔克與豪斯各有11分。目前火箭戰績11勝20敗，排名仍居西區倒數第2，火箭總教練西拉斯早已放眼下半季，畢竟屆時主力中鋒伍德才可傷癒歸隊。

(中時 )