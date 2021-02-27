命中是否有富貴運，通過面相一看便知一二，相信不少人都會分析他人的面相特點，比起精緻的高顏值，親切耐看的臉蛋其實更有魅力，搜狐網命理專欄就分析出以下3大具有旺夫潛力的五官特徵，堪稱「嫁誰誰富貴」的幸運星！

▍田宅宮開闊

田宅宮開闊也就是眉毛與眼睛之間的間距較大，因為眉毛與眼睛之間的位置在相學中被稱之為田宅宮，代表的是財運、事業的發展前途。開闊的田宅宮就說明其人命中有財而且善於通過努力創造財富。故而能夠在工作之後遇到貴人，或者是憑藉自己的旺夫能力為家庭積攢下巨額的財富。

▍人中清晰

人中除了可以體現出女性的身體和壽數之外，還代表著其旺夫運極佳，而且兒女運非常好，也就是說她們的孩子不僅聰慧而且非常的孝順，只要兒女們長大成人就可以為自己帶來豐厚的財富，因此在中年之後不需要繼續操勞，可以安享幸福，堪稱是夫榮子孝的典型面相特徵之一。

▍耳垂厚大

若是耳垂外形較為厚實，顯得非常有肉的話，這特徵說明女性可以在年輕時期，憑藉自己的能力為家庭帶來萬貫家財的收入，在婚後更能夠旺夫，不論是財氣、福氣都很旺。

(中時新聞網)