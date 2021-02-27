168斷食法在歐美盛行，這股風氣也吹來台灣，不時會聽到有人以此減肥，並取得不錯的成果，漸有取代生酮飲食之勢。對此，精神科醫師沈政男表示，原來自己早就實行168斷食了，他開玩笑說，有大智慧的人都不吃早餐，不過他也提醒，8小時內進食不能吃太多澱粉類，他甚至透露個人經驗，十幾年來已沒吃過一整碗飯了。

沈政男昨晚在臉書上發文表示，聽到有人以「168斷食」減肥，他好奇地查了一下，原來這是近來最為風行，而且是有堅強醫學實證的減肥方法！什麼是斷食？他解釋，就是暫時不吃。什麼是168？不是一路發，而是一天當中，集中在八小時內進食，其餘十六小時都不進食。比如你可以早上不吃，直到中午十二點才吃一餐，到了晚上八點以前再吃第二餐，然後接下來就不吃了，直到第二天中午十二點再吃一餐，周而復始。

由於一般人可能沒辦法餓這麼久，可以先從禁食十四小時開始，再進到168，甚至變成只有六小時內進食。另外一種方法是一周七天內，兩天吃很少，少到一天只吃一碗泡麵，或者半個雞腿便當，其餘五天正常吃，也是可以。

沈政男說，查了168斷食相關資料，他發現原來自己早已這麼做，且做十幾年了！他既不吃早餐也不吃宵夜，這其實就是168斷食。他以前還開玩笑說，有大智慧的人都不吃早餐。不過，他也提醒，在那八小時內不是隨便吃，而是不能吃太多澱粉類，他並透露個人的飲食習慣，已十幾年沒吃過一整碗飯了。另外，若有慢性病的人也想嘗試168斷食，他建議應先諮詢你的醫生。

(中時新聞網)