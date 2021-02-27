行政院長蘇貞昌昨（26日）到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告備詢，但在報告書中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲的「個人奮鬥史」。對此，資深媒體人羅友志大嘆，蘇貞昌貞的是心機算盡，因為早算到大家一定會狂酸陳吉仲，真是其心可議，最毒蘇貞昌的心啊！

藍委林奕華昨（26日）在臉書披露，蘇貞昌來立法院專案報告的書面內容是偉人陳吉仲的成長故事？近130億元的養豬基金，但內容卻只有一頁？一字億金？她痛批，這就是行政院專案報告的水準嗎？

行政院的書面報告第7頁中寫道，「24年前口蹄疫發生，年前口蹄疫發生，馬上撲殺、掩埋的豬隻近4百萬頭，而單日本一地，就有5百億元的外銷產值立即中斷，養豬業者瞬間破產，全國全國豬農從2萬5千家迄今只剩6千多家，這消失的1萬8千多家豬農，個個負債累累，農委會主委陳吉仲家就是其中一個」。

報告接下來更指出，「年輕的陳吉仲半工半讀，靠著獎學金從美國拿博士回來，在大學教師的薪水還要幫家裡還債，被『父債子還』壓的喘不過氣的他，帶著自己的孩子經過學校旁豪華一點的餐廳都不敢進去。當年看著自己孩子的眼神，無語問蒼天的他，如今有機會在農委會為豬農、為全國農民服務，他立定志願，一定要讓台灣的豬農站起來，一定要讓台灣豬肉能夠銷出去，這也是行政院現在正在做的事」。

對於這份陳情並茂的書面報告，羅友志今（27日）在臉書發文狠酸，蘇貞昌對陳吉仲的懺情文，文情並茂、感人肺腑，真摯的情意讓此篇文章與「出師表」等巨作，並列四大奇文之一，人稱：讀蘇貞昌懺陳吉仲文，不哭者不舉也！但蘇貞昌以前不是很討厭陳吉仲，怎麼突然對這位豬農之子，又親又抱的？

羅友志為此解讀，蘇貞昌真是用心歹毒，故意讓大家討厭陳吉仲啊！以蘇貞昌的聰明，難道不知道這篇文章「很肉麻」？當然知道！以蘇貞昌的跋扈，什麼時候公然稱讚過子弟兵好棒棒？因為蘇貞昌早算到，大家一定會狂酸陳吉仲「蔣公看魚逆流而上」、「豬農之子辛苦個屁」！而且君不見，近來小英男孩、女孩，常常躲的不見人影，這時候故意把陳吉仲亮相，其心可議，羅友志直言，「最毒婦人心，不，最毒蘇貞昌啊」！

(中時新聞網)