金酒推出賀歲大禮「牛年玉璽酒」售價1萬6800元，轉手就有1倍以上利潤，坊間甚至傳出直逼5萬元的成交價，在「暴利」不斷炒作下，詐騙事件也時有所聞。金城分局就受理1起投資詐騙案，犯嫌男子還利用女友的戶頭轉帳，害不知情的她因此被凍結帳戶，真是氣到講不出話來。

警方調查，犯嫌抓準有些人不諳「牛年玉璽酒」的市場行情，偏偏又想趁機撈一筆，即在朋友圈內放出代投資的假消息，還約定3、7分帳，如獲利1萬元，出資買酒者可分得7000元，實際找人買賣的他則分得3000元。結果引起親友的注意和興趣，有人還真的匯款至他指定的戶頭，就等著分錢算鈔票。

警方說明，嫌疑人擅用女友的銀行帳戶，做為指定匯款的戶頭，被害人初次確有分紅，但後來繼續加碼匯款，對方卻以各種理由拒絕退還投資及獲利共10餘萬元，才知道根本受騙上當。

警方循帳號通知犯嫌女友到案說明，她表示完全並不知情，且帳戶還是自己的薪轉戶，如今因涉案遭到凍結，真的不知如何是好。

金城分局長胡淑淨表示，詐騙手法層出不窮，高報酬往往伴隨著高風險，民眾投資應小心謹慎，才不會連本帶利被詐光，同時金融帳戶攸關個人信用，更不可輕易借讓他人使用，一旦衍生詐欺案件，除會遭到凍結外，還可能遭移送法辦，帶給自己許多麻煩。

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(中時 )