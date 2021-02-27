韓綜《偶然成為社長》找來「綜藝老手」車太鉉搭檔「韓劇男神」趙寅成主持，由《兩天一夜》製作人劉浩鎮打造，2位都市男子將被派到鄉下超市擔任老闆，展開鄉村超市的營業日誌。身為綜藝小白的趙寅成獻出節目固定初體驗，車太鉉卻無情吐嘲「寅成不是個有趣的人」，倒是趙寅成態度豁達：「如果太無趣，我就立刻回去演戲！」2人新鮮組合意外擦出不少笑料，讓首集開播收視率就開出破4的亮眼佳績。

車太鉉、趙寅成經營的鄉村超市不只販賣日常用品，還兼具複合式小吃餐廳，讓2人聽聞驚呼：「本來不是這樣子的吧，事情鬧大了！」他們開始一搭一唱預謀當起「惡質老闆」，趙寅成說：「東西不好吃的話，客人就不會再來吧！」車太鉉也接話：「不用在意味道，我們也沒說過是好吃的。」還一直提出各種鬼點子「放多點調味料」、「飯用即食飯」、「價格高到不行」，讓製作人聽了哭笑不得。

談到該如何解決吃飯問題，製作人提醒他們那裡不能使用外賣APP，連最近的便利商店和大型超市都需走路超過2個小時才能到，意味著他們還需自理每日三餐，讓趙寅成傻眼說：「難怪前輩們都會說『那些電視台的傢伙們』，我們被坑了啊，這根本是把我們流放鄉下吧！」

趙寅成雖然嘴裡不停抱怨，但拍攝前特別為餐廳菜單做功課，諮詢了朋友開餐廳的媽媽，一起研究出方便又美味的料理，推出大螃蟹拉麵、烤魚乾、明太子雞蛋捲等特色美食，但超市營業的第一天，餐廳就迎來滿座客人吃午餐，負責料理的趙寅成手忙腳亂，還碰上其中一個瓦斯爐故障，出菜順序大亂。擔任收銀的車太鉉同樣不停出包，賣東西不知價格、不會使用刷卡機等，客人看不下去，還自己告知價格、自己拿袋子裝，讓上門的大嬸忍不住碎念：「這樣怎麼做生意啊！」讓車太鉉大呼「崩潰」，營業首日就已危機四伏。

節目中，車太鉉也意外展現「暖爸」的一面，他們在處理螃蟹時，車太鉉被讚很專業，車太鉉就說：「妻子做醬蟹的話，我就專門負責剪去蟹腿、餵孩子吃，我幾乎沒吃過蟹殼，有孩子之前吃了很多，有了孩子後都給孩子吃。」由於蟹殼是最方便實用、也是最精華的部分，身為好爸爸的的他，選擇全都留給孩子吃，他還告誡趙寅成：「你以後結婚，可不能隨便用蟹殼拌飯吃！」讓趙寅成笑回：「所以我才這樣子（單身）吧。」

除了有車太鉉、趙寅成當兩光老闆的笑料外，兩人也透過演藝圈人脈，邀來不少大咖嘉賓輪流來當「工讀生」，首位來幫忙是韓劇女神朴寶英，將在下一集亮麗登場，幫助兩位老闆度過經營危機，包括南柱赫、趙寶兒、尹施允、朴秉恩等明星也將輪流作客，華麗陣容令觀眾十分期待。節目每週五在friDay影音上線。

(中時 )