台南鳳梨4、5月將大出。(曹婷婷攝)

大陸暫停進口台灣鳳梨，台南鳳梨4、5月正要大出，引發農友恐慌，立委郭國文今天召集加工業者、山上區農會、議員林志展吃鳳梨、買鳳梨挺農民。冠南生技董事長黃榮裕當場宣布收購1000噸鳳梨，今年收購總加工量將達4000噸，幫農民度過難關；郭國文說，今天是鳳梨、下一個會是釋迦還是柚子？提醒政府超前部署，不要讓水果成為政治問題。

郭國文說，這是澳洲紅酒事件翻版，後續可能還會有第2件、第3件發生，依農委會統計銷陸水果第一名是鳳梨，接著是鳳梨釋迦、蓮霧、柚子、芒果，5種水果除了鳳梨、芒果還有加工可能，其他加工品去路有限，農委會要趕快國家總動員超前部署，不要讓大陸利用水果做政治操作，讓水果變成政治問題，不要淪為鳳梨228事件。

冠南生技董事長黃榮裕說，昨天接獲農政單位電話，已經啟動配合加工廠總動員，已經決定先收購1000噸，在這個非常時期先幫農民度過難關。他說，往年一整年收購加工總量最高可達4000噸，今年也將因應此一事件，已經提早布局加高加工量，做冷練儲存，把未來市場吞吐量整備好，提早做冷凍果保存。

市議員林志展說，這起鳳梨事件對農民很傷，台灣人有能力都要買鳳梨吃鳳梨，並呼籲企業認購，挺農民度過難關，並當場宣布捐30萬元，收購鳳梨送給關懷中心老人品嘗。山上區農會總幹事許弘霖說，山上鳳梨外銷比例不高，但這幾年投入收購次級果加工，調節鳳梨產銷，後續也會配合收購，穩定市場。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )