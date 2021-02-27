資深媒體人彭文正日前接受周刊訪問，提到他在台大的專任教授資格被取消一事，國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書表示，彭文正說「主持節目沒有列在兼職範圍內，可是蔡正元一直要教育部用行政命令放進去」，他鄭重聲明彭講的不是事實，並還原當時他質詢教育部長吳思華的過程。

蔡正元說，他當時接獲台大教授檢舉，說彭文正身為台大專任教授，卻每天下午的上班時間全都在電視台錄製政論節目，已違反專任教授不得在校外兼職的規定，他根據檢舉資料質詢當時的教育部長吳思華，彭文正是否違反校外兼職禁令，吳思華相當維護彭文正，說晚上非上班時間可以主持節目。

蔡正元指出，他還舉出資料質詢吳思華，指出彭文正主持節目，是在早上開會討論節目內容，下午正式錄影並完成後製，晚上黃金時段才播出，並非在晚上錄製，彭文正這樣的工作時間，到底是在電視台專職？還是在台大專職？其他的台大教師可不可以，也利用下午時間去外面兼職，到私立學校、補習班、大企業教課上班。

蔡正元說，最後吳思華只好承認其他的台大教師不可以，彭文正錄製節目，如果是在上班時間也不可以，吳思華只好要台大查明。

蔡正元表示，他只質詢這麼一次，絕對沒有「一直要教育部」怎樣，最後台大查明檢舉事實，還很客氣的要彭文正二擇一，要嘛改為兼任教授可以專心主持節目，要嘛專任教授只偶爾兼差主持節目。

蔡正元說，彭文正最後選擇年薪數千萬元的專任節目主持工作，但還是維持著台大兼任教授的身份，放棄專任教授的資格，這是彭文正自己的選擇，歷來違反兼職規定的專任教授不少，像彭文正這麼好結果的案例，是絕無僅有了。

(中時 )