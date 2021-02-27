針對大陸海警船出現在釣魚台周遭海域，美國防部發言人柯比（John Kirby）23日表示「美國支持日本擁有釣魚臺列嶼主權，形容大陸為追求自身利益，正在破壞基於自由開放規則的國際秩序，做法可能會造成誤判」。不過柯比26日表示，關於近期支持日方對於其所實質控制的釣魚台擁有主權的相關發言是一個失誤，並對造成任何困擾表示道歉。

據日媒《共同社》與美聯社報導，關於釣魚臺列嶼的主權問題，美國的政策並未改變，也就是華府仍對釣魚島主權歸屬問題上仍持中立立場，「我對自己的失誤感到遺憾」。

柯比23日在記者會會後表示，「我們不贊成國際社群對於釣魚臺列嶼與其主權歸論的說法，我們支持日本完全擁有釣島主權」，引起外界關注。柯比是在回答關於大陸海警船近期多次出現在釣魚台周遭海域時做出上述表示。

中國大陸全國人大常委會議1月22日通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動武，法案於2月1日生效，外界擔憂東海緊張局勢恐升溫。當時柯比表示，對於大陸再次持續蔑視國際規則，美方已明確表達關注，也會持續與盟邦和夥伴合作，以強化印太地區基於規則的秩序，並清楚指明國際水域就是國際水域。

不過柯比25日也表示，總統拜登與其他行政官員已再次向日方確認，在「美日安保條約」下，對於日本防衛的承諾仍是堅定不疑，其中包括了釣魚台列嶼。

(中時新聞網)