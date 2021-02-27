61歲孫姓男子與56歲妻子22日上午9時許，開著休旅車至新北市萬里區在車內輕生，孫男因濃煙太大獨留下妻子，開車門求救，送醫急救後於25日清醒，才跟社工告知夫妻輕生一事，警方循線發現休旅車，但孫妻早已氣絕多時，車內還留有遺書，警訊後依加工自殺罪嫌將孫男送辦，孫妻將擇日解剖，進一步釐清死因。
據悉，孫姓夫妻育有1女，休旅車內堆滿生活用品，幾乎都以打零工維生。孫姓夫妻22日開車前往萬里區中福路，2人留下遺書後選擇在車內輕生。但因濃煙過大，孫男獨自開門逃離求救卻昏倒於路旁。
民眾見狀連忙通報警消將他送醫，孫男在醫院內昏迷3天，於25日清醒後向社工人員告知與妻子一起燒炭，金山警分局循線發現該輛休旅車，但孫妻早已氣絕多時。
警方在車內發現炭盆、生活用品及遺書等證物，並通知女兒前來認屍，女兒確認遺書為父母親的筆跡。警方偵訊後則依據加工自殺罪嫌將孫男送辦，基隆地檢署檢察官於26日相驗，決定於3月8日解剖進一步釐清死因。
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