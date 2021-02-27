大陸以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，將從3月1日起禁止鳳梨銷陸，這也是首次大陸因檢疫為由禁止我單一農產品輸陸。總統府表示，台灣鳳梨銷往大陸的檢驗合格率高達99.79％，因此大陸此做法非善意的行為。雲林縣農業處長吳芳銘昨(26日)對此指出，去年他就示警台灣鳳梨今年可能會「很不好」，且去年鳳梨銷往大陸陸續傳出退櫃、檢疫等問題，代表冰凍三尺非一日之寒。

由於外界認為大陸此舉恐怕是政治因素、以農逼政，對此，農委會主委陳吉仲未正面回應，僅說不要讓農民因「非市場因素」受害。他提及，此次對岸關切的3種芥殼蟲，在鳳梨是常見的病蟲害，以去年為例10月之前，對岸檢驗5544批、不合格有13批，合格達99.77％，就算被檢出有上述3種芥殼蟲，也僅要燻蒸即可進入，現在又在鳳梨大量採收之前做出這樣的決定，「十分訝異」。

吳芳銘接受《中評社》訪問時提到，台灣今年氣候較乾，鳳梨裂果情況比常年稍多，所謂「有害生物」大多指介殼蟲，農民只需在晚間以冷水噴灑，就能降低介殼蟲對鳳梨的影響，但他說，去年開始台灣鳳梨銷往大陸陸續傳出退櫃、檢疫等問題，代表冰凍三尺非一日之寒。

不僅如此，吳芳銘直言，每年元宵節過後，適逢台灣金鑽鳳梨大出，大陸此刻宣布禁銷令，對屏東、高雄的鳳梨農受傷最鉅，當外銷大陸市場一旦喊卡，就不知何年何月才能再重啟貿易。

(中時新聞網)