大陸安徽阜陽再添一樁惡劣婚鬧事件！一名男賓客在婚宴現場對新娘毛手毛腳，先是伸出鹹豬手摟腰，後來得寸進尺，趁旁人不注意時，熊抱新娘按壓到床上強吻，不料，站在一旁的新郎竟無動於衷，未跳出來解救，最後還是新娘的友人出手將猥褻男子推開，才結束這場鬧劇。

據陸媒《網易新聞》報導，大陸網友日前上傳一段婚鬧影片到微博，影片中清楚可見，參加婚宴的一名男賓客，狂吃新娘豆腐，還將新娘強抱到床上，將人壓在下面強吻。讓許多網友氣憤的是，新郎當時卻在一旁顧著與親友聊天，對新娘遭猥褻竟然視若無睹，新娘最後還是靠友人出面解圍才脫離狼爪，雖然影片只有短短8秒鐘，卻讓許多網友看傻眼。

有網友對新郎未出手保護新娘氣憤表示「新郎死了？！」、「剛結婚就不懂得保護，新娘往後自求多福了」。另有人大罵侵犯新娘的男客：「這是朋友還是親友，直接滾蛋」、「如果你老婆被人這樣搞，你可以忍受嗎？」、「在阜陽，很多這樣的，十個有八個這樣鬧的」。

據了解，這名新娘當時被這名男性親友舉動嚇壞，也因為對方用力壓在床上，被拉起後沒有站穩差點摔倒。事發後，新郎也沒對此事表示不悅，該名男賓客勸走。

(中時新聞網)