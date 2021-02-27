基隆市七堵區25日發生一起強盜殺人案，一名男子入宅行竊遭目擊，竟拿起磚頭朝婦人頭部猛K至昏迷，隨後逃逸。（圖／基隆市警察局三分局提供）

基隆市七堵區25日下午發生一起強盜殺人案，一名賴姓男子侵入民宅搶劫，被84歲老婦人發現，賴男竟隨手拿起屋內的磚頭朝婦人頭部猛k，婦人當場倒地不起，婦人兒子返家發現母親倒在地板上，鮮血直流，嚇得報警並將其送醫救治，目前婦人雖無生命危險，但仍意識不清。

警方指出，84歲周姓老婦人，於25日下午3時許遭賴姓犯嫌侵入住宅手持磚塊砸傷頭部後逃逸，初步調查研判是進入住宅行竊時遭被害人發現，犯嫌為求脫身，隨手拿起屋內磚頭重擊被害人頭部後逃逸。

老婦人兒子返家發現母親倒臥在地，流血不止，且地上遺留沾血磚頭，報警處理，經警消到場緊急將傷者送醫搶救，目前已無生命危險，但意識不清無法描述案發經過，經診斷有嚴重腦震盪及骨折。

基隆市警察局第三分局火速成立專案小組調查，初步清查家內財物無損失，調閱周邊監視器畫面及循線勘察相關跡證，在附近某老舊公寓頂樓尋獲犯嫌遺留作案時穿著之沾有血跡衣褲及賴OO之印鑑，比對監視器影像，確認犯嫌為26歲之賴姓男子，本案犯嫌手段兇殘，無視被害人為高齡老者，持磚頭攻擊其致命部位，經報請基隆地方檢察署檢察官指揮偵辦並聲請核發拘票，於25日夜間11時許，在基隆市中正路一帶拘提賴姓犯嫌到案，賴嫌坦承是因行竊失風為求脫身才下此重手，本分局偵詢後解送基隆地檢署依法偵辦。

(中時新聞網)