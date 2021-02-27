五股開臺尊王信眾日前為了過爐點交開龕檢視，證實金印破損無誤。（五股開臺尊王協會提供）

五股開台尊王過爐保留神龕啟封、貼封條蓋私章的傳統。（五股開臺尊王協會提供）

五股開台尊王過爐活動的主角國姓爺鄭成功神像。（五股開臺尊王協會提供）

雲林縣定民俗活動「五股開台尊王過爐」將於明天（28日）舉行，為了防疫簡化活動，今年過爐只由值年股到移交股恭迎聖駕，以車輛慢行遶境，「旗腳平安宴」也取消。有趣的是，過爐前點交發現300多年的金印破裂，信眾嘖嘖稱奇，咸認為印證國姓爺的指示。

開台尊王即是國姓爺鄭成功，原本由家族子孫祭祀，後由五股部落輪流值年奉祀，過爐儀式超過百年，每年都有上萬名信眾隨行。

五股開台尊王過爐保留神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等獨特民俗，於2016年底成為雲林縣定民俗無形資產。

2021年五股開臺尊王過爐的輪值主辦是斗南鎮石龜溪（石龜里和石溪里），今年訂於28日舉行過爐，日前先辦理神器、金牌點交儀式。

五股開臺尊王協會表示，去年曾獲指示300多年歷史的金印破裂毀損，日前為了過爐點交開龕檢視，證實破裂無誤。據了解，一名信徒去年到紅壇參拜時，告訴工作人員國姓爺隨身攜帶的金印破裂，過爐前打開就可印證。

另外，原本放置於陳列館中的近80年神帽，國姓爺也指示要修復神帽，經國家銀帽技術保存者郭春福大師重新修整，明天（28日）儀式中為五股開臺尊王聖駕更換。

因新冠肺炎疫情仍未解除，今年過爐活動簡化，除各股村里負有任務的執事人員參與外，其餘不建議隨香，遶境改用車輛恭迎開臺尊王聖駕，並於各庄遶行，僅由值年股與移交股的獅陣參與，各村不派陣頭，有百年歷史的「旗腳平安宴」也取消，落實防疫工作。

雲林縣文觀處長陳璧君表示，五股開台聖王過爐的信眾分布於大埤鄉、虎尾鎮、斗南鎮、四湖鄉、崙背鄉、嘉義溪口鄉鎮等6鄉鎮，過爐活動顯現雲嘉地區的歷史文化，見證漢人拓墾、發展、擴張過程。

(中時 )