睽違台南16年，五月天3月20日、21日、27日、28日及29日將在台南市立體育場辦理5場「好好好想見到你」演唱會，為了讓所有歌迷享有更優質音樂饗宴，永華田徑場將自3月4日至4日3日全面封場，進行演唱會前置施工及後續撤場作業，為維護市民運動權益，市府也盤點台南大學等8處鄰近田徑場，作為封場期間替代運動場地，期將封場影響降至最低。
體育處表示，五月天演唱會將在桃園、台中及台南3縣市舉行，台南作為南部唯一演出縣市，將全力協助相信音樂公司提供歌迷優質且難忘的音樂盛會，舞台及場地佈置期間，因須於跑道鋪設鋼板及保護墊維護場地，田徑場全區將屬工地性質，為維護民眾安全，將進行封場作業。
考量平日每日約有1000至1500人次民眾在永華田徑場運動，市府為顧及市民朋友運動權益，積極協調鄰近學校開放田徑場，共盤點台南大學、南大附小、志開國小、大同國小、進學國小、中山國中、大成國中及台南高商等8處替代運動田徑場，讓永華田徑場封場期間，對民眾運動需求的影響降至最低，封場期間造成運動民眾不便也請市民多加包涵。
(中時 )
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