【旅遊經 洪書瑱報導】

春季是旅遊的好時光，今就是228假期的開始，緊接3月即將來臨，若計劃春季出遊住宿，又想省荷包的民眾，目前國泰飯店觀光事業，集合旗下慕軒、和逸飯店聯手推出「LOVE在一起」情人月快閃住房優惠，等於住一晚送一晚；台北凱撒在3月8日國際婦女節前夕推出「女王降臨」住房專案，女性朋友們訂房獨享19折優惠，再享加價38元好康就可送Checkers自助晚餐一客。

國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店聯手推出「LOVE在一起」情人月快閃住房優惠，即日起至3月12日止（入住至3月31日），雙人入住「慕軒飯店」每房每晚1,999元起，「和逸飯店·台北民生館、忠孝館」每晚1,799元起，「COZZI Blu和逸飯店·桃園館」每晚4,188元起，其中COZZI Blu加碼再送雙人住宿券乙張，等於住一晚送一晚。

和逸飯店．桃園館以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設(圖：國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店．桃園館推「LOVE在一起」住房專案，限時住一晚送一晚(圖：國泰飯店觀光事業提供)

國泰飯店觀光事業旗下的首間旗艦品牌和逸飯店·桃園館COZZI Blu，以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設計理念，結合豐富的海洋元素，包含客房內生動的鯨魚掛畫、搭配深藍色波浪地毯，如同徜徉在大海之中。針對西洋情人節及白色情人節檔期，推出情人月活動，即日起訂購「LOVE在一起」住房專案，每晚4,188元起，超值優惠住一晚送一晚，住宿券效期至2021年4月30日止，第一晚更附贈豐盛晨光早餐。

慕軒飯店離台北101僅一站捷運站之遙(圖：國泰飯店觀光事業提供)

慕軒飯店推「LOVE在一起」住房專案優惠每晚1,999元起(圖：國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店．台北民生館，以暖色調的裝潢(圖：國泰飯店觀光事業提供)

連續三年名列台北米其林指南推薦旅宿、坐落最美敦南林蔭大道上的「慕軒飯店」每晚1,999元起，還是選擇各大訂房平台皆為高評價首選「和逸飯店．台北民生館」、緊鄰華山文創園區的「和逸飯店．台北忠孝館」，占盡地利之便的交通位置，讓旅客規畫完全不費力，雙人住宿最低1,799元起，即能感受台北城市多元活力！

站前套房3月份女性朋友獨享19折優惠(圖：台北凱撒提供)台北凱撒特別於3月8日國際婦女節前夕，邀大家一起迎接全新的「女力時代」，推出「女王降臨」住房專案，3月份台北凱撒館內最高等級之站前套房，女性朋友們訂房獨享19折優惠，平假日原價為19,800元優惠每房不含早＄3,800元。

Checkers蔬菜養生牛肉湯(圖：台北凱撒提供)

Checkers自助餐廳 - 酸菜白肉鍋(圖：台北凱撒提供)

Checkers-草莓系列甜點(圖：台北凱撒提供)女性朋友加價38元再享原價980+10%元Checkers自助晚餐一客。另外，Checkers自助餐廳亦於三月份推出「寵愛女王」專案，兩人同行，其中一位女性即可享有66折優惠，平日午餐為593元，平日晚餐為699元，讓美食寵愛女人！

3月份的checkers自助餐廳嚴選多種高營養價值食材，為女性朋友們打造出兼具養生與極致美味的菜色，有牛肉湯與酸菜白肉鍋等滋補養顏湯品、充滿春天氣息的蔬食吧與繽紛壽司，還有少女們、甜點控都一定要吃過的招牌系列草莓甜點！針對無酒不歡的女性族群還有啤酒暢飲，而且第二人還可再享66折的優惠！

(中時新聞網)