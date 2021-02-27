中國大陸宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，新北市長侯友宜今出席活動受訪表示，台灣鳳梨甜度很高又多汁，是全世界都很愛的水果，外銷市場絕對不要單一只在哪個國家，而是要行銷到全世界；他也認為，面對大陸問題，政府應該平心靜氣好好和大陸雙向溝通。

侯友宜說，台灣鳳梨甜度很高又很多汁，有豐富維他命，是全世界都愛的水果，相信那麼好的鳳梨，不但大陸喜歡，全世界都會喜歡，「政府外銷鳳梨不該只到大陸，也應該外銷到全世界」，至於現在大陸碰上一些問題，政府更應該平心靜氣、好好跟大陸雙向溝通，讓大家都理解台灣的鳳梨品質好又好吃。

侯友宜說，面臨即將到來的盛產期，國人應該團結、自立自強，如果真的無法外銷到大陸，新北市帶頭歡迎全台灣鳳梨到新北市舉行拍賣，市長願意帶頭跟各縣市並肩作戰，鼓勵各縣市多多購買。

侯友宜指出，因為盛產期將至，相信農產滯銷相關問題會一一浮現，新北市已經和屏東等各縣市談妥合作，只要在果農銷路有狀況，新北市廣大消費人民會跟農友並肩作戰，讓新北市民都能吃到台灣好吃又營養的鳳梨，目前都在聯繫、溝通中。

(中時 )