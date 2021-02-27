國道一號南下高雄路段傳出死亡車禍，一輛自小客車突然遭飛來的輪胎襲擊，釀成1死2傷。（民眾提供）

228連假第一天，國道一號發生一起離奇死亡車禍！黃姓男子駕駛一輛營業大貨車27日上午8時多行駛在國道一號364.4公里高雄段附近，疑似突然輪胎脫落，彈到對向車道，當場砸到一輛汽車右前乘客座，女乘客當場失去呼吸及心跳，送醫搶救仍不治，而車內的1名女兒送往醫院急救中。

警方初步調查，這起輪胎脫落引起的死亡車禍，總共殃及對向車道2輛汽車，分別是50歲郭男駕駛的自小客車及另一輛39歲黃姓駕駛的大貨車，其中郭男搭載47歲妻子曾女，及2名分別為17歲、16歲的女兒，曾女疑直接遭輪胎砸中，腦漿外溢，當場傷重不治，另17歲大女兒頭骨骨折，送802醫院加護病房救治中；黃姓駕駛的大貨車遭到輪胎波及車頭損壞，整起車禍共造成2人送醫、其中1人不治，郭男僅受輕傷未送醫。

警方針對各車駕駛實施酒測，酒測值均為0，肇事黃姓大貨車駕駛已被警方帶回正調查釐清中，由於故事占用南向輔助及外側路肩車道，警方已於11時4分排除，究竟為何輪胎突然脫落，警方將對黃男進行訊問釐清，訊後將依業務過失致死罪嫌移送偵辦。

(中時 )