香港中文大學25日對學生會幹事會當選內閣「朔夜」發嚴正聲明「封殺」，要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任等。「朔夜」今（27日）凌晨宣布正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，但未交代原因，並刪去facebook專頁及Instagram帳戶上過往所有貼文，將頭像換成黑色照片。

第51屆香港中文大學學生會幹事會候任內閣「朔夜」的參選宣言批評中大向政權低頭，甚至主動獻媚，又提到與港人同行、弘揚本土文化等。中大月初曾發聲明指相關參選宣言及媒體訪問中言論有可能違法，有需要時會尋求執法部門協助。

「朔夜」本周三以近4000票當選新一屆學生會後，校方周四發聲明，指內閣因未澄清涉違法及失實的參選宣言及受訪言論，提出五項「封殺」措施，包括暫停代收會費、要求學生會註冊為獨立社團、自行承擔法律責任、暫停內閣成員校內不同委員會職務、暫停為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援。「朔夜」事後向支持者鞠躬道歉，指對校方行動表示極度遺憾，並發起聯署反對校方以政治壓倒學生權益。

(中時 )