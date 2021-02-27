時代力量黨主席陳椒華今與環團舉行記者會，澄清支持藻礁公投不等於擁核，強調維持一貫的反核立場。（林縉明攝）

藻礁公投連署如火如荼在進行中，發起藻礁公頭的環保團體近期遭質疑擁核團體主張相同，環團台灣蠻野心足協會今與時代力量共同舉行記者會，重申一直以來都是反核的立場，期盼藻礁公投連署通過後，政府在公聽會、辯論會攤開所有資料，就能釐清到底是誰在說謊。

藻礁公投連署進入倒數階段，隨著國民黨、民眾黨、時力等在野黨表態力挺連署，讓藻礁議題受到關注；不過，因國民黨大力表態支持「藻礁公投」，遭民進黨質疑是掩護「重啟核四」，藻礁議題頓時成為政治攻防的議題。

時力黨主席陳椒華指出，她從2017年至今都支持藻礁公投，原因在於當初環評草率，政府沒解釋問題就鴨霸通過，實際上專家會議中，參與環評很多專家學者都反對，而且也沒釐清工業港900多公頃的開發，導致藻礁被破壞，絕對不是政府稱縮小開發面積就不會造成破壞。

陳椒華說，政府遲遲不願意面對替代方案台北港，呼籲新北市長侯友宜能夠表態。

對於外傳支持藻礁就是要重啟核四，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅痛批，這是明顯謊言，公投理由書提到支持政府非核減煤，反對把天然氣接收站蓋在觀塘，所以保護藻礁就是支持核四完全是錯誤訊息。

蔡雅瀅向政府喊話，不應該用假消息打擊環團，如果沒有海上的工程，怎麼會把巨大的沉箱丟在海裡，還造成作業船擱淺破壞藻礁，政府怎麼可以公然說謊，應該要誠實說明。

對於目前藻礁公投連署情況，台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說明，截至目前相較先前平均每日僅收到5千份連署書，近日有成長的趨勢，昨天單日更是收到6萬多份，期盼更多民眾參與公投連署，只要願意幫忙的都歡迎，但本案著重生態公投，沒有政治色彩。

(中時 )