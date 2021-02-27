各界先前已談論過採用「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)做為聯盟logo的可行性，籃網球星厄文(Kyrie Irving)於25日在IG疾呼「黑人建立了這個聯盟，所以應該改用黑人來當logo」。布萊恩是個偉大的球星，然而NBA對此仍無動靜，外界也有反對的聲音。

黑人球評麥克史密斯(Mike Smith)在播客說：「我很喜歡電影《特洛伊：木馬屠城》的一段對話，奧德賽對阿加曼農王說，我們可以撤兵了，我們不需要為一個死人而廝殺。阿加曼農非常不悅，他批評奧德賽是在侮辱他戰死的弟弟(斯巴達王)，奧德賽回答，說一個死人已經死了，不能算是侮辱。」

史密斯強調，大家很痛心也很懷念布萊恩，「我無意對往生者不敬，但這件事是因為布萊恩死了才會被討論。假使布萊恩還在世，比他更有資格成為聯盟logo的人其實很多。厄文不爽看到白人傑瑞威斯特(Jerry West)成為聯盟的logo，他心裡只是想把白人logo下架而已。」

另外一位黑人球評麥可霍利(Michael Holley)說：「logo是一件淺薄的東西，有幾人看著logo會想起威斯特？如果聯盟隔天宣布logo改成布萊恩，那也是相當空泛的。佔據聯盟的75%黑人形塑了今日的職籃文化，黑人需要的是更多的權力、更多的老闆、高層、總管、總教練職務，而不是這些浮面的小恩小惠。」兩人都不喜歡厄文的主意，他們認為NBA就算用一顆籃球當logo也夠好了，不需要為此消費布萊恩。

(中時新聞網)