在網路資訊爆炸的時代，各種似是而非的食藥醫粧訊息四處流傳，但那些文章出自何處？又要會花多少時間看完一篇文章呢？衛福部食藥署為了讓民眾對於食品、藥物、醫療器材與化粧品有正確的認識與觀念，發行「藥物食品安全週報」，就民眾所關切的食藥醫粧議題，以口語化、淺顯易懂又簡短的文字，每週提供3篇文章供民眾閱讀，每篇文章平均只需花費1.5分鐘的時間，讓你搭車、排美食等候時，就可以快速閱覽完畢，獲取滿滿的食藥正確訊息。

「藥物食品安全週報」運用吸睛的標題結合日常生活的小知識，例如：「過年吃粿有學問 專家教你怎麼買」、「血壓忽高忽低怎麼量」、「生髮液到底是真有效，還是擦心安」、「西醫遇上中藥，會不會是羅密歐遇見祝英台」、「用爽身粉去油，頭髮就乾淨了嗎」，每篇文章都蘊藏豐富的健康知識，傳遞民眾最需要的正確資訊，絕對讓民眾受用無窮。

根據調查，2020年民眾最有興趣閱覽的藥物食品安全週報文章分別是1.防疫類：「體溫量測大哉問」、「洗手防疫 擦乾才對」；2.食安類：「氣炸鍋食安問題三兩事」、「雞排祭品文當道 你該知道的事」；3.用藥類：「蚊蟲藥膏別亂用 藥師提醒:嬰幼童少碰薄荷油!」、「你便秘了嗎？常用浣腸劑恐會成癮」。

食藥署表示，有些隱私性的健康議題，例如：生髮、便秘、香港腳、避孕等，民眾不好意思對外詢問，多數會仰賴網路搜尋，但網路文章不一定正確可信，這時就可以參考食藥署的「藥物食品安全週報」，可破除迷思，即時吸收正確知識。

(工商 )