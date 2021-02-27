中國大陸海關總署因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。對此，國民黨立委李德維說，中國大陸決定不買台灣的鳳梨，那是他們的權利。過去一年，我們拒絕台商、拒絕台生、拒絕陸配、拒絕陸生、拒絕「小明」，從拒絕陸製口罩，再到拒絕陸製疫苗，民進黨政府從來就沒有善意，到底有什麼資格批評人家歧視？

李德維在臉書貼文談論台灣鳳梨遭大陸禁止進口，自嘲提出「關於鳳梨的政治不正確」的看法，他說，前美國總統川普下台了，新總統拜登希望兩岸對話，於是蔡英文總統更換了國安團隊，新任陸委會主委邱太三在交接後自顧自地說兩岸將在疫情之後「春暖花開」。

李德維指出，但當天稍晚，行政院長蘇貞昌還在瞎扯淡自己堅持要講「武漢肺炎」，是因為方便辨識。就連一個稱呼，都要死鴨子嘴硬到底，怎麼還會自我感覺良好到，覺得兩岸還有機會？

李德維強調，他並非不疼惜台灣農民，國民黨過去執政，想方設法要替農民找生機，結果動輒換來「統戰」，「賣台」罵名，前高雄市長韓國瑜試著要讓台灣農產品銷往東南亞，也被批評的一無是處，許多農民終究對民進黨死心踏地，但這難道不是你們在行使投票權時應該思考的政經風險？

李德維說，國民黨曾經提出過辦法，卻不被民眾認可，一再提醒，也不被農民當真，如今既然在野，就坐等民進黨提出有效對策，希望除了臉書梗圖「洗版」，還有沒有其他的本事。

(中時 )