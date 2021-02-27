繼民進黨籍桃園市議員王浩宇、無黨籍高雄市議員黃捷，基進黨立委陳柏惟成藍營下一個罷免目標。陳日前表示，自己之所以被罷免是因為有人眼紅，認為菜鳥沒資格高票當選，但他不認為需要聽這些本就不支持他的人的意見。「刪Q」總部」痛批，陳的發言顯示只服務特定人群，根本不把沒投給他的17.8萬台中市民放眼裡；這場罷免就像照妖鏡，讓只管自己利益不在乎地方的人無所遁形。

臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」26日發文質疑，民意代表應該是在選後積極服務地方、不分敵我，但陳柏惟公開表示只服務特定人群，領人民的納稅錢、卻對選區其他17萬多鄉親不管不顧，算什麼區域立委？更怒轟陳的發言，白擺著表示：「只服務自己的支持者，沒投他的17萬8千人，陳柏惟說他『不在乎』。」

「罷免陳柏惟」認為，這場罷免就像照妖鏡，讓只管自己利益不在乎地方的人無所遁形，民意想要關中火不想吃萊豬，陳柏惟偏偏反其道而行，壓根就沒打算傾聽反對的聲音。粉專也特別呼籲，罷免案第一階段提議書連署已達標，第二階連署懇請大家繼續支持，共同朝「刪Q」成功邁進。

此文一出，網路迴響熱烈，網友紛紛留言：「他講的也對，所以沒投他的這些人可以去罷免他」、「壞到骨裡，沒救了，趕快罷免」、「告他違反憲法第七條」、「所以要罷免他的，他就不服務了，一定也很多當初投給他現在要罷免他的，好可憐，過河拆橋」、「塑造族群分裂與對立」、「能不能盡快罷掉髒東西，看到那嘴臉就顧人怨」、「越來越討厭，他真的很嗆秋」。

(中時新聞網)