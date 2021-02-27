台南市東山區自行車道沿路農田向日葵花海盛開，公所即日起至3月31日推出「花現東山尋寶趣」活動，歡迎遊客到東山旅遊賞花。（劉秀芬攝）

台南市東山區自行車道沿著台糖舊鐵道路線而行，聖賢里路段沿線種植近百棵花旗木。（劉秀芬攝）

台南市東山區公所整治區內「北勢寮鐵支路花廊」沿線自行車道，27日舉行啟用典禮及「花現東山尋寶趣」活動，市長黃偉哲到場剪綵，並與遊客騎乘T-bike，沿著車道漫遊欣賞花海與田野風光。

東山區區長呂煌男表示，東山自行車道全長3.1公里，由聖賢里延伸至三榮里，西接新營、北接白河及後壁，地理位置優越，沿途可以欣賞田園景致，推薦遊客228連假到東山來騎車賞花海。

東山自行車道沿著台糖舊鐵道路線而行，當地聖賢里民多年前即開始整治周遭景觀，南314線路口兩側沿自行車道種植上百公尺長的花旗木，每到春天花開時美不勝收，公所近年再接續整治沿線景觀，沿路休耕農田多處向日葵花海正盛開。

為推廣自行車旅遊，東山區公所27日起至3月31日推出「花現東山尋寶趣」活動，在東山區南314線沿線廣大向日葵花田設置謎題活動主場地，花海中隱藏各種謎題關卡，成功解開花海謎題的遊客，可以上東山區公所臉書粉絲專頁貼文打卡留言解答，有機會抽到精美東山龍眼乾禮盒。

(中時 )