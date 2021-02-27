中美科技戰預料將繼續延燒。知情人士透露，新上任的拜登政府計劃不顧美國企業界的反對，實施一項川普時期旨在對抗中國技術威脅的規定，並將於23021年3月生效。

華爾街日報日前引述知情人士說法表示，川普政府在2020年11月提出有關規定，將讓美國商務部有權禁止其認為對國家安全構成威脅的技術相關商業交易，藉此保護美國供應鏈的安全。美國商務部發言人表示，將在3月22日之前繼續接受公眾對該規定的意見，他並補充說，屆時該規定將成為最終規則。

然而，美國科技、電信、金融和其他行業的公司批評，這項規定會扼殺創新、損害競爭力，這些業者原本期待在拜登政府重新審視對中國科技政策之際，該規定會被推遲。

知情人士表示，拜登政府現在計劃推進這項規定。美國政府官員擔心阻擋或弱化這一規定，將會就新政府的對中立場發出錯誤訊息，認為新政府對中國相對軟弱。

一位知情人士表示，美國政府官員雖已向商界暗示他們不會大力執行這項規定。這樣雖有可能緩和影響，但企業代表們認為，這項規定仍將使公司面臨巨大的新合規成本和不確定性，特別是規模較小的公司。

(工商 )