228連續假期首日，國道湧現出遊返鄉車潮，北部、中部路段多處車多，車流集中加上北部有降雨，拖累整體行車速度，國1湖口至新竹、國3土城至鶯歌系統、國5都出現壅塞。交通部高速公路局表示，國道壅塞預計在下午3、4時後紓解，明日則有14條易壅塞路段要注意，北上、南下都有車潮。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢路段、楊梅至新竹系統、豐原至大雅、彰化至埔鹽系統、國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向內湖至汐止；國3南向土城至關西服務區、和美至彰化系統、快官至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致行車正常。下午可能會出現車多路段為國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國5南向南港系統至坪林等。

公路總局也提醒，今日各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞，包含台2線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆至瑞濱路段、台3線、台7線大溪至慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台9線蘇花路廊路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台18線中埔交流道路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段、台65線接國3土城交流道路段、台74線台中環線接國3路段、台86線接國3關廟交流道等。

高公局提醒，明日將出現14條易壅塞路段，南下方向有國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統、國5南港系統至坪林以及國6舊正至霧峰系統。北上方向則有國1圓山至大華系統、新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、霧峰系統至霧峰、竹山至中興以及國5宜蘭至坪林。

(中時 )