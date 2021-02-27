受到近期A股資本市場動盪加劇影響，2020年至2021年1月火熱的大陸基金市場，其公募基金發行卻在2月份悄然降溫，不僅在新成立基金數量創出41個月新低，更有3檔新基金出現發行失敗的罕見情況。

新浪財經27日援引Wind統計數據指出，截至2021年2月26日，大陸2月份成立新基金35檔，創下2017年9月以來的單月新低，更較1月份大幅下降76.82％，並較2020年2月份下降63.54％。2021年2月大陸新成立基金合計發行份額1,302.29億份，也創下2020年1月以來最低值。

對此，大陸公募基金管道人士直言，2月新基金銷售降溫的一個重要原因，是A股市場震盪加劇。包括近日伴隨著「抱團股」的瓦解，許多基金投資者開始出現不小的虧損。更有一大批剛進入市場不久的年輕基民，在網路上大呼「虧慘了」。

此外，有基金公司人士指出，部分銀行在2月調降了理財經理人的中期收入激勵獎金，對一線人員的收入和工作積極性帶來影響，新基金發行相比1月份就稍顯降溫。

(工商 )