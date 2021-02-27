文化局指民眾只要借閱3本以上書籍，就能兌換新版限量設計悠遊卡借閱證。（羅浚濱攝）

新竹縣去年底獲贈首輛「行動書車」，3月6日將滿載千本書冊啟航，首站到關西六福村，陸續巡迴竹縣13鄉鎮市到5月底，民眾現場只要借閱3本以上書籍，就能兌換文化局新版限量設計悠遊卡借閱證，超Ｑ的動物圖案千萬不能錯過!

「新竹縣推廣公共圖書館閱讀將邁向全新程碑!」縣長楊文科說，今年上半年行動書車服務將深入13鄉鎮市，各景點趴趴走，提供借還書及辦證服務，並搭配藝文展演，串聯各區域活動，邀請大小讀者跟著書車去旅行，讓閱讀成為民眾生活的一部分。

文化局長李安妤表示，3月6日行動書車活動將在六福村中央魔術噴泉登場，提供借還書及辦證服務，現場搭配六福村「世界嘉年華」活動，結合繪本與音樂，帶來有趣的互動式音樂劇，活動精彩可期！

行動書車活動當日，現場借閱3本書籍者，可獲得一份小禮物，每場限量50份，尚未換過悠遊卡借閱證者，則能現場辦卡兌換限量可愛動物版借閱證1張。各場次活動詳情，請上「新竹縣公共圖書館官網」、「竹縣go藝思」。

此外，文化局推出新春加碼回饋方案，尚未領過竹縣悠遊卡借閱證的民眾，只要到縣內14所公共圖書館，現場借閱3本以上書籍，即可兌換悠遊卡借閱證1張。

文化局同時推出「全民樂讀集點獎勵」活動，今年閱讀冊數集點將累計至10月31日止，竹縣高中以下學生各組前三名，將可獲得文創好禮及獎狀，社會組與65歲以上借閱滿40本書以上者，有文創好禮券等你抽。

(中時 )