女星趙小僑與劉亮佐結婚4年多，日前開心分享懷孕喜訊，未料卻在第二次產檢時，發現16周寶寶胎停了，讓她難掩失落情緒，深夜一個人躲房痛哭，對此，小嫻也留言安慰趙小僑，並分享自身經歷：「期待又落空那種失落感…真的要花一點時間慢慢整理自己」。

小嫻前一段婚姻因為遲遲未懷孕，在被外界催孕下，才對外坦承：「天生沒有子宮、終身無法受孕」，此外卵巢也發現有良性畸胎瘤切除一小塊，但並未因此放棄生子，對於趙小僑突然傳出胎停消息，她也以自身經歷留言安慰，透露以前做小孩時，收到美國通知孕母胚胎沒有著床那刻，大概有二個禮拜都處於沮喪狀態，那種期待又落空的失落感，得花一點時間慢慢整理調整好自己。

小嫻曝昔做小孩失敗過往，趙小僑不捨回應。（圖／趙小僑 官方粉絲專頁臉書）

對於情緒仍處低落的趙小僑，小嫻也心疼表示：「身心要承受這麼多，很心疼妳，也希望她和劉亮佐能先好好照顧身體，之後要做什麼大家都會力挺到底」，對此趙小僑則回應：「也心疼你呀」，更附上8個哭臉符號，至於趙小僑夫婦會不會繼續求子？經紀人透露，一切先養好身體再說。

雖然好姊妹楊千霈也留言59字送暖：「親愛的小僑～辛苦了！用力抱抱 繼續加油喔……娃寶和Q妹都在等著弟弟或妹妹的到來！我們期待她們和銓銓兄妹（兄弟）一起玩耍」，但卻讓網友痛批提到2個女兒是在炫耀嗎？怒斥：「妳留言第二段的話真的是多餘的，根本就是在傷口撒鹽」。

(中時新聞網)