「90後四小花旦」鄭爽上月被爆出和男友張恒在美國找代孕，孩子還沒生兩人就分手，鄭爽甚至爆粗口：「打不掉，他X的煩死了」。近日張恒好友秦朝分享所知情況，鄭爽父親先前稱鄭爽因身體不好才找代孕，秦朝則打臉此說法，直言：「她想要孩子但是又不想自己生，影響撈錢，畢竟她一天能賺200萬」，爆料鄭爽每天至少能賺200萬人民幣，約860萬台幣。

秦朝最近屢在微博分享鄭爽和張恒官司進度，透露先前鄭爽要求延期開庭但被拒絕，全案最快3月底就有結果，昨(26日)秦朝又發長文，表示：「敢寫長篇是因為我再三跟相關部門確認了，上了也會撤下來，鄭爽這兩個字是不會上熱搜了，老百姓再也不會被她的名字強姦了，這是普通網民的勝利」，「有史以來第一個被單獨封殺的人成就完成。」

張恒好友秦朝發文。（圖／翻攝自秦朝Marx微博）

秦朝說，鄭爽這件事可分3個層面：公共道德，感情糾紛，經濟糾紛，代孕此事破壞了公共道德，「鄭爽感情好就買子宮代孕，感情破裂就要棄養，甚至用經濟糾紛來威脅，自己不養還不讓男方獨立撫養，毫無道德毫無底線」，而感情方面他暗指鄭爽確實出軌，「我相信所有這個事情大家看到的人中只有一個人跟鄭爽發生過關係」。

至於秦朝是如何知道這件事？他說：「張恒是我朋友，小時候就認識。但是有很長時間不聯繫，等我知道他的倒楣事的時候孩子已經能爬了。」不忍看朋友挨打才跳出說話，「代孕當然是不對的，但是也分主謀和小弟，鄭爽是主謀，因為不用自己生孩子主要是她能得好處，她想要孩子但是又不想自己生，影響撈錢，畢竟她一天能賺200萬。張恒是個SB，女朋友要啥給啥，就這樣配合了她。而且張恒已經付出了代價，以後這輩子比較難出來。」最後更批目前都是張恒一個人在養小孩，「所以張恒不是好人的話，鄭爽不是人，張恒如果是壞人，鄭爽畜生都不如。」而鄭爽方面對此說法暫無回應。

(中時新聞網)