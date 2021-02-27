嘉義市軍輝橋八掌溪堤防上黃花風鈴木綻放美姿。（廖素慧攝）

遊客在軍輝橋八掌溪堤防上欣賞黃花風鈴木。（嘉義市政府提供）

黃花風鈴木進入盛開期，嘉義市軍輝橋防汛 道堤防的黃花風鈴木已爭相綻放美姿，今天228連假首日吸引大批遊客賞花、拍網美照，嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市將迎來「金色大道」，歡迎大家來賞花。

市府觀新處表示，嘉義市軍輝橋旁鄰近吳鳳南路547巷、靠近立人高中側的八掌溪堤防，兩側種植的黃金風鈴木已經開花，金黃璀璨的美景吸引賞花愛花人潮絡繹不絕來訪，228連續假期正逢盛開，歡迎民眾沿著堤防散步賞花，與花合影留下最美麗的倩影。

還有，世賢路一段（松江一街至北港路口）、自由路（興達路至世賢路一段）、嘉義女中前垂楊路等路段，也種植黃花風鈴木，黃澄澄的美景很浪漫。

市府表示，黃花風鈴木盛開時，樹上幾乎沒有樹葉，整排黃澄澄的樹木，宛如光彩奪目的金色隧道，全開花期短暫，請民眾把握連假期間、3月初春時節賞花，可以走在人行紅磚步道散步，也可以騎YouBike賞花，享受初春時期的風和日麗。

已退休的前嘉義市文化局長賴萬鎮說，吳鳳南路軍輝橋八掌溪畔黃花風鈴木花道盛開，228連假第一天就吸引許多賞花客絡繹不絕，不少人遠從高雄市、台北市搭乘遊覽車專程前來賞花。

(中時 )