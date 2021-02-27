北埔「正月十五油笐火」，鄉長莊明增帶隊穿街過巷。（羅浚濱攝）

北埔「正月十五油笐火」，鄉長莊明增帶隊夜遊秀巒山，綿延不斷的油笐火形成火龍。（羅浚濱攝）

北埔「正月十五油笐火」，鄉長莊明增帶隊夜遊秀巒山。（羅浚濱攝）

北埔鄉特色元宵活動「正月十五油笐火」，受到疫情影響縮小活動規模分3天進行，元宵當晚在慈天宮舉行引火儀式，在鄉長莊明增引火傳送給上百名當地民眾後，穿街過巷遊秀巒山，綿延不斷的油笐火形成火龍，象徵接回北埔的龍脈。

莊明增說，在1895年的乙未戰爭，到日據時任發生的北埔事件 相傳日本政府為削弱北埔的抗日勢力，在慈天宮後方開闢一條道路，斬斷北埔的龍脈。

台灣光復以後，在地理師的指引下，每年正月十五日晚上，號召北埔鄉親，人手一支用竹子做成的油笐火，走上秀巒山形成火龍接回北埔龍脈，這項習俗流傳下來，成為北埔人的共同記憶。

莊明增說，去年的正月十五油笐火，有超過3千人參加將北埔老街擠爆，今年考量疫情縮小油笐火活動規模，將原本慈天宮前千人群聚舉油笐火，改至山林間舉辦農村輕旅體驗及草坪音樂會，讓這把火以不同形式繼續傳承下去，但在慈天？的引火儀式，還是要延續不能斷。

莊明增從廟方人員接火後，再引火給村長們，在廣場前上百位民眾都點燃手上的油笐火後，由莊明增帶領穿過街巷遊秀巒山，為今年「上午飽覽鄉村風光明媚，晚間擎火夜行點亮小鎮村落」的活動拉開序幕。

27日和28日分別在三個村落設計豐富輕旅行行程，大湖村能體驗傳統竹篩搖元宵，南外蝶村能走訪天空之城並手做窯烤PIZZA，金牌農村南埔則有擎火遶山賞鼓樂。

這2天下午在鄧南光影像紀念館有米食市集，能品嘗社區媽媽的好手藝，體驗客家米食DIY，草坪音樂會則邀入圍金曲獎最佳客語歌手曾仲瑋、愛微瘋爵士樂團、林子安小提琴、龍宣？等人帶來精采表演。

(中時 )