台南市16日發生的安平凶殺案，涉嫌殺害男子王重傑的7人中，6人皆羈押禁見，最後投案的嫌犯徐梓恆26日意外獲得交保，成為唯一獲釋嫌犯，台南地檢署認為台南地院裁定有誤，指徐嫌仍有串證、逃亡之虞，27日提出抗告。

29歲徐梓恆綽號「鳥蛋」，是安平凶殺案最後投案者，其餘6人包括主嫌蔡秉逸在到案後盡皆羈押禁見。台南地院26日晚間以他涉案較輕，餘黨皆已羈押禁見理由，裁定10萬交保，限制住居，成為全案7人唯一交保嫌犯。

台南連環仇殺案，主嫌蔡秉毅為首的蝦米集團涉嫌射殺安平角頭陳建文，陳建文親友復仇聲音強烈，卻因蝦米集團成員陸續入獄羈押，找不到機會。警方擔心徐嫌獲釋後，極可能成為仇家報復對象，加派警力在他的落腳處守望。

台南地檢署檢察官認為法官的交保裁定理由過於速斷，未考慮此案恐有其他參與者，嫌犯獲釋有串證、逃亡之虞，因此提出抗告。

據了解，徐嫌交保後心情忐忑，雖希望被釋放，也擔心遭仇家追殺，決定不回老家，改到其他落腳處，警方也憂慮再發生尋仇案件，派出警力規畫守望勤務。

(中時 )