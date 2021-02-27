苗栗市葉姓竊盜慣犯原定2月24日發監執行，不料他未如期報到，因缺錢花用，2月25日重操舊業攀爬民宅旁工地鷹架，拆卸窗戶後侵入民宅，竊取屋內現金、名錶2只及金飾等物。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市葉姓竊盜慣犯原定2月24日發監執行，不料他未如期報到，因缺錢花用，2月25日重操舊業攀爬民宅旁工地鷹架，拆卸窗戶後侵入民宅，竊取屋內現金、名錶2只及金飾等物。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市葉姓竊盜慣犯原定2月24日發監執行，不料他未如期報到，因缺錢花用，2月25日重操舊業攀爬民宅旁工地鷹架，拆卸窗戶後侵入民宅，竊取屋內現金、名錶2只及金飾等物。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市葉姓竊盜慣犯原定2月24日發監執行，不料他未如期報到，因缺錢花用，2月25日重操舊業攀爬民宅旁工地鷹架，拆卸窗戶後侵入民宅，竊取屋內現金1萬8000元、名錶2只及金飾等物，被害人報警後，苗栗警方隨即於12小時內持苗栗地檢署拘票查緝葉嫌到案，並於葉嫌車內起獲相關贓物，這次被逮的葉嫌真要進去關了。

葉姓慣竊因涉其他竊盜案件，原定2月24日發監執行1年7個月，不料他生性狡猾拒不報到，因缺錢花用，25日又再度創入民宅行竊，警方分析犯案手法及調閱周邊監視器，發現葉姓慣竊涉嫌重大，經蒐集相關事證後，向苗栗地檢署執行科檢察官報告，立即核發執行拘票，25日中午12時許拘捕葉嫌到案。

警方拘捕葉嫌時，於他的車內查獲現金1萬元、名錶2只及紫南宮錢母金飾1副，葉嫌遭警查獲時表示還來不及變賣贓物，這次真的要進去監獄了。

被害人指認領回贓物時表示，本來報案時還不知道家中2只名錶及紫南宮的錢母遭竊，而且對於被偷的東西原本沒有預期可以拿得回來，感謝警方迅速破案，讓遭竊的財物失而復得。

警方呼籲，住家外如有工地鷹架者，應特別注意門窗的防護，避免竊嫌物色進而攀爬行竊，警方也有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法，以有效淨化轄內治安。

(中時 )