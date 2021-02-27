國際疫苗輸台在即，中央流行疫情指揮中心昨晚公布最新公費對象名單，在第2順位的防疫人員之後，新增2類對象，其中1類為機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅館人員等「高接觸風險工作者」，另1類則是選手、外交人員等「因特殊情形必要出國者」，預估受惠人數將增加最多5萬人，總公費人數則有約1500萬人，接下來將分階段開放接種。待公費疫苗開放接種1-2個月，指揮中心將評估開放自費接種疫苗。

根據舊版公費名單，第1、第2順位為醫事人員及防疫人員，第3順位開始依序為警察憲兵、社福機構人員、軍人、65歲以上長者、18歲以上高風險病患、罕病患者及50-64歲的成人。

昨日公布的新版本，將18歲以上高風險病患及罕病患者歸為1類，為「可能增加感染及疾病嚴重風險」族群，並在防疫人員以後新增「高接觸風險工作者」（第3順位）以及「因特殊情形必要出國者」（第4順位）。指揮中心發言人莊人祥表示，此次新增2大類，主要是將高風險的非公務人員納入，預估新增人數最多會有5萬人，總人數預估有1500萬人。

根據指揮中心說明，「高接觸風險工作者」包括國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、港埠CIQS以外的第一線作業人員、防疫旅館第一線人員，以及指揮中心認定為有接種需要的對象；而「因特殊情形必要出國者」，則包括因外交或公務奉派出國的人員、以互惠原則提供我國外交人員接種的駐台員眷、代表國家出國的運動員或需選手。指揮官陳時中表示，接下來也會比照過去的流感疫苗，採取分階段接種，但具體的時程，幾月開放哪幾種人，需要看看疫苗的數量和接種情況。

對於孕婦是否可以接種，莊人祥表示，因為缺乏相關資料，還是建議暫時不要接種，但若有較高感染風險者，評估利大於弊的時候，也可以接種疫苗。兒童方面，由於資料有限，也暫時不建議接種。未來若有新的臨床試驗，也會評估納入公費對象。

疫苗接種後，7至14天會開始產生保護力。以色列最新的實證結果顯示，接種一劑Pfizer-BioNTech疫苗後14~20天保護效力近6成，但疫苗保護力持續多久未知，目前仍建議完整接種所需劑次，才能具足夠保護力。

接種疫苗後，仍有少數機會會感染COVID-19。即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。待公費新冠肺炎接種1-2個月後，若國內疫苗有餘裕，指揮中心會將評估釋出一定的數量，開放商務人士或出國工作、留學或就醫等人道因素對象自費接種疫苗。

(中時 )