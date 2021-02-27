曾經作為大陸推展本土半導體產業夢想，但卻在2020年爆發財務危機並被大陸政府接管的武漢弘芯27日傳出，近日公司以「無復工復產計畫」為由，要求所有在職員工在2月28日前提出離職申請。這說明武漢弘芯的千億專案正式化為泡影，該案也成為大陸激進推展半導體歷程中的慘痛教訓。

集微網27日援引知情人士說法表示，武漢弘芯半導體現已開始遣散全體員工。弘芯高層已經在一個240人的內部群中公開表示，「結合公司現狀，公司無復工復產計畫，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」

另據IT之家報導，弘芯半導體項目在2017年11月正式成立，計畫投資人民幣1,280億元、劍指14奈米及7奈米以下邏輯工藝製程，從此引來各方無數關注，甚至還在2019年爭取到台積電前營運長、目前身在中芯國際的業界泰斗蔣尚義出任公司執行長。

同時，在美國技術封鎖下，武漢弘芯在2019年底為號稱「國內唯一一台能生產 7奈米晶片」的ASML光刻機舉辦了盛大的進廠儀式，但如今專案工程早已停滯，甚至近乎爛尾，而當時入場儀式標語卻是「弘芯報國，圓夢中華」。

2020年11月，武漢弘芯被武漢市政府全盤接管，而原有班底李雪豔、莫森等人也宣布退出公司經營。目前弘芯總經理韓曉敏表示，爛尾晶片專案應當考慮對接大陸成熟龍頭企業接手或與科研機構合作，爭取實現一定程度的回收利用。

(工商 )