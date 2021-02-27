資深港星吳孟達，近日驚爆住進腫瘤科治療，圈內好友田啟文透露他去年底即發現罹患肝癌，目前做完手術進入化療階段，原本情況回穩，但今(27日)港媒報導，他在今日病況突然變糟，被轉到加護病房，據悉院方已經緊急通知家屬會面，好友田啟文也承認做好送他走的心理準備。

香港「金牌綠葉」吳孟達先前傳出心臟出問題，21日又爆出看腫瘤科住院，罹患肝癌一事進而曝光，他已接受化療對抗病魔，引來演藝圈好友和影迷關心，樂觀的吳孟達則反過頭安慰親友：「不想搞到好像大家要見我最後一面」，傳聞他先前精神尚可，但身體虛弱，講話有氣無力。根據《東網》報導，吳孟達今日情況轉危急，甚至陷入昏迷狀態，並且被轉到加護病房，醫生已通知家人趕到醫院會面。

吳孟達傳癌細胞擴散，導致多重器官衰竭。（圖／本報系資料照）

而好友田啟文受訪時透露：「情況時好時壞，癌細胞已經擴散，導致多重器官衰竭」，《香港01》報導，田啟文說吳孟達已經呈現彌留狀態，「醫生已經沒有什麼能夠做的，大家都做好心理準備送他走了，他的家人也在安排後事處理，大家現在都很傷心」。

田啟文趕到醫院會面吳孟達。（圖／中時資料照片）

另一位好友艾威趕到醫院時，被問是否來見吳孟達最後一面？他則簡短回應：「是」，馬上就趕往病房，此外，傳出吳孟達每隔4小時打一次嗎啡止痛，但已經起不了作用，更不停向好友表示：「好痛、好辛苦」，讓人看了相當不捨。

對此，好友田啟文當時透露，吳孟達病情暫時受到控制，香港資深媒體人「香港朱皮」則說，先前他聯絡達叔，對方都是秒回，3個月前達叔狀況還不錯，不像有事，沒想到現在竟傳住院，惋惜說：「如果吳孟達又心臟病又肝癌，上天也太不公平了，估計星爺很快會去探吳孟達」，田啟文也證實，周星馳確實有致電給達叔，詢問有什麼能幫的上忙的地方，兩人雖近年減少合作，多年來相處的情誼不變，仍十分關心對方身體狀況。

(中時新聞網)