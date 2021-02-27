台灣鳳梨被大陸以疫檢為由暫停輸入，引起國內強烈震撼。農委會主委陳吉仲昨在記者會激動表示無法接收，隨後端出10億搶救市場。陸方突下鳳梨禁令，民進黨遭酸是自食惡果，不過，雲林菜農林佳新認為，此事反讓陳吉仲們撿到槍，一夜之間神功護體，他還研判，蔡政府早已沙盤推演多月，就等對岸出招。

林佳新今在臉書分析此鳳梨事件，他問大家一句「你還真覺得陳吉仲們無法接受嗎！？」看到一堆朋友在酸民進黨鳳梨事件自食其果，他反問，民進黨真的自食其果？他們簡直是一夜練成農業金鐘罩鐵布衫。

林佳新以他的瞭解，政府早沙盤推演好幾個月，只是在等對岸出招。陳吉仲的無法接受是說給民眾看的，真實內心世界是「好爽，突然農業神功護體」。

對於兩岸之間的過招，網友們留言表示，「對陸的鉅額貿易順差已經扭曲變形的太嚇人了，政府應該設法為人民留住這筆天價的經濟紅利，四兆元台幣啊！」另有人認為，「鳳梨全年總外銷每年14億，今年政府一口氣補助10億，是拿納稅人的錢填洞。」

對岸以鳳梨出招，台灣準備砸10億因應，這一來一往到底誰吃虧了？有一網友說得中肯，「各取所需罷了，中共制裁台灣安撫內部，台灣抗議宣洩護農不力的壓力，政府補助既可固樁又能收買人心，農民領補助不無小補，最後的循環就是納稅錢拿去作補助，排擠其他預算的效應。」

(中時新聞網)