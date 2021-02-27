大陸暫停台灣鳳梨進口，果農哀鴻遍野，國民黨文傳會副主委、前高市新聞局長鄭照新27日在臉書貼出舊照，照片中前高雄市長韓國瑜開心到大樹區出席鳳荔季活動，為農產行銷；鄭照新感嘆，打通銷路要有所承擔，不是農委會主委嗆聲兩句就算了，「努力維繫原管道的暢通，更是政府需要努力之處」。

台灣鳳梨即將進入產季，大陸此時宣布暫停進口台灣鳳梨，引發議論，高雄市長陳其邁臉書發文表示，大陸的片面宣布「有違國際貿易規範，作法令人遺憾，也傷害台灣的農民」，他與蔡英文總統、農委會主委陳吉仲等人紛紛對此表達譴責。

「大樹的鄉親，你們還好嗎？」鄭照新27日中午在臉書貼文，貼出去年高雄鳳荔季活動時、前市長韓國瑜親自出席頒獎照片，鄭照新指出，去年他跟著韓市長到大樹，看到農民收成有成，優秀產品拍賣高價，鳳梨好吃的不得了，真的感到驕傲。

鄭照新有感而發表示，以農民為本位，賣力打通銷路需要有所承擔，甚至忍辱負重，「不是農委會主委嗆聲兩句就算了！」

他認為，遇到談判的需求，應視為接觸的契機，將技術障礙溝通化解，「若政府判斷是政治因素，就政治解決；若像蘇院長講的一樣，不是政治因素是技術問題，那就技術解決」。

鄭照新也強調，外銷市場的利潤與貨源分配與內銷市場有別，鼓勵內銷轉量固然是不得不為，但努力維繫原管道的暢通更是政府需要努力之處。

網友留言回應，「兩岸和平共創雙贏，不是很好嗎？」、「政治與經濟是兩回事，不能把經濟扯上政治，兩敗俱傷是人民禍害」、「二年拼四年的其邁市長，你除了會叫台灣人自己買之外！幫高雄鳳梨商人談了多少筆訂單呢？」、「光復了.....然後....就沒有然後了」。

(中時 )