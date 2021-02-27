單親媽住宅大火又離婚無家可歸，遺忘孩子在學校，接獲警方通知入警所當場崩潰哭。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

單親媽住宅大火又離婚無家可歸，遺忘孩子在學校，接獲警方通知入警所當場崩潰哭。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

劉姓婦人屋漏偏逢連夜雨，家中大火又和丈夫離婚，無家可歸陷低潮，26日獨留9歲兒子在學校，校方聯繫未上，向警求援，劉婦接獲警方通知才姍姍來遲，一踏進派出所就情緒潰堤崩潰痛哭，透露近來慘事，警方不斷關心並通知社工協助關懷尋棲身處，讓劉婦感激不已。

大園警分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，26日下午轄內一間國小的老師帶著一名9歲男童至派出所報案，稱男童中午就放學，但直到下午4點都沒人來接他回家，也聯繫不上家長，只好請警方協助。在員警的不斷努力下，總算與男童的母親劉姓女子聯繫上，通知她到前來接人，但劉女一到派出所後就痛哭失聲，員警及老師見狀立即上前關懷安撫。

劉女情緒稍微平復後娓娓道出，與丈夫長期感情不睦，經常因為經濟及孩子教養問題發生爭吵，2人於是在26日上午前往戶政事務所辦理離婚，再加上住家前2天發生火警，導致母子倆無家可歸，劉女一想到今後要獨自扶養孩子，就覺得壓力非常大，不知道該怎麼辦，甚至有了輕生的念頭。

員警得知後劉女的遭遇後也覺得鼻酸，立即通知社工單位協助關懷及安置，讓母子倆有個暫時的棲身處所，劉女對於警方的熱心表示相當感動，也承諾會為了孩子好好努力生活下去，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )