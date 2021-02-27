台中市南屯區女監旁的停車場，24日發生涉及停車場公共危險及毀損案件，警方加強安全管理。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中女子監獄員工停車場24日發生一起火燒車事件，消防局獲報到場快速在10分鐘內撲滅火勢，但已造成2輛自小客毀損，幸未有人員受傷，警方循線查出一名刑期剛滿出獄的林姓女子，不知何故重返女監的員工停車場，以瓦斯桶縱火燒車，林女犯案後落網，考量其情緒問題，檢察官偵查後裁定收容。

據指出，這名因案服刑達10多年的林女，騎機車重返台中女監附近的員工停車場，帶著一桶瓦斯桶縱火燒汽車。

當日在場的民眾目擊指出，見一名女騎士腳踏板載著一桶小瓦斯桶，沒多久即出現火燒車，女騎士也隨即騎車離開現場。

警方進一步調查，由監視器找出林女涉犯案，不到三個小時這名40多歲的林姓嫌犯落網，剛出獄又面臨觸法，由於親友透露，林女患有思覺失調症，可能情緒不穩鑄下錯事。

南屯區培德路24日上午10時30分，發生這起涉及停車場公共危險及毀損案件，台中市警察局第四分局春社所接獲報案，員警到場與消防人員及現場民眾合力，旋即將火勢撲滅，無人員傷亡。

經查停放停車場的兩輛自小客車，疑遭人放火毀損，員警當場查扣嫌疑人遺留現場的打火機2個、瓦斯桶2桶。

警方依被害人陳述及比對相關跡證，24日下午1時許，即循線逮捕患有思覺失調症的涉嫌人林女到案。

(中時 )