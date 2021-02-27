薛洛德這次化身湖人「救世主」了！才剛結束7天隔離宣告復出的薛洛德，27日貢獻22分、3籃板及2助攻，搭配「小皇帝」詹姆斯28分、11籃板、7助攻、4抄截與3火鍋的全能演出，湖人102比93力挫拓荒者，總算中斷最近難堪的4連敗窘境。

上半場全看詹姆斯和利拉德互飆，光在上半場，詹皇就摘18分、6籃板，利拉得更拿24分，也讓雙方打完上半場，拓荒者暫以57比54領先地主湖人，結束7天隔離歸隊的薛洛德，則有投7中2、4罰全進表現，上半場就貢獻9分。

到了第3節，湖人靠著詹姆斯、薛洛德、哈瑞爾等人火力，不僅超前比分，甚至取得兩位數以上領先，來到最後3分57秒，湖人更以101比85大幅領先，儘管利拉德連取5分追近，詹皇最後46.8秒兩罰中1，也讓比賽提前毫無懸念。

有了薛洛德歸隊幫忙分擔控球組織，詹姆斯明顯逐漸恢復應有全面身手，唯一美中不足的還是他全場罰8中4，哈瑞爾也幫湖人貢獻17分、9籃板，卡魯索10分；利拉德替拓荒者狂轟35分，崔特19分，卻沒辦法阻擋換成拓荒者苦吞4連敗命運。

(中時 )