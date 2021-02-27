桃3月是交通事故高峰，百大路段將展開9天大執法。(蔡依珍攝)

桃園市交通大隊分析近3年數據發現3月是事故高峰期之一，3月2日起將祭出連續9天的「安道防故」大執法，針對全市100處多肇事路口及違規態樣加強稽查取締，包括闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、超速、併排停車、車不讓人等，呼籲用路人守法。

交大分析近3年（107年至109年）交通事故發生波段，顯示3月為本市事故高峰期之一，傷亡事故主要肇事原因以「未依規定讓車」、「轉彎未依規定」、「未注意車前狀況」、「酒後駕車」及「違反號誌管制及指揮」為大宗。

桃園市警局表示，駕駛人常因貪圖一時之便及缺乏停讓觀念，因而爭道行駛、路口搶先轉彎或不停讓人車，危害其他用路人的生命財產安全，為預防3月份交通事故波段高峰，建立友善交通環境，自3月2日至3月10日進行連續9天「安道防故」大執法。

警方表示，執法工作著重於各區域前十大多肇事路口，如桃園區三民路、春日路及中正路；中壢區新中北路、中正路及中山東路等，以重點投入警力，強力防制事故發生，在容易疏於注意交通安全規則的道路上，提高市民警覺，達到精準執法，防制交通事故之目的。

為擴大執法工作效果，桃警持續運用媒體網路、LED跑馬燈，配合監理機關、學校及公益團體，落實「分齡、分眾」宣導，幫助高齡者、青少年及學生等高肇事族群建立正確用路觀念，並呼籲市民朋友，務必遵守交通規則，除了能避免新春荷包受損外，更能一同為本市交通安全而努力。

警方強調，專案重在針對多肇事路口精準執法，達到防制事故目的，並持續推動路口「慢、看、停」用路習慣、尊重行人路權的觀念，接近路口應減速「慢」行，察「看」左右後方有無人車，並「停」讓行人先行，營造友善的用路環境。

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(中時 )