大陸昨宣布，3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。對此，民進黨立委許智傑今痛批，大陸一貫用養套殺手法對待台灣農民，故意用莫須有的病蟲害罪名打壓台灣鳳梨，要求政府向世貿組織（WTO）申訴，懲罰大陸違反公平貿易的惡劣行為。

許智傑指出，大陸一貫用養套殺手法對待台灣農民，過去像是虱目魚 釋迦等，都用過同樣的手段，我們希望政府幫助農民積極拓展海外市場，包含星馬日韓及歐美等高端市場，幫助農民把優良農產品銷往全世界，不要把雞蛋放在大陸一個籃子裡面。

綠營執政的縣市以農業縣居多，大陸此次禁止進口鳳梨的動作被解讀是針對民進黨而來。民進黨立委陳亭妃表示，農民不分縣市及你我，對於大陸的作為，所有台灣人民及農民會同仇敵愾，就算大陸有計畫要打壓綠營執政縣市，基本上「我們只會更團結、堅強」。

傳出大陸接下來還可能會針對其他較依賴大陸市場的水果打壓，陳亭妃說，蔡總統已經緊急籌措10億元，未來不論任何水果被打壓，政府一定會立即行銷，積極協助農民渡過難關。

陳亭妃認為，此路不留人，自有留人處，蔡政府絕對有其他方向可以走，所以未來要放眼全世界，把台灣的通路要打出來，只要通路打出來，相信一定會度過這個難關。

(中時 )