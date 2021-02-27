鳳梨風暴 施正鋒：春暖花開若有心，何必搞得彼此沒台階下。本報資料照

中國大陸宣布3月起禁止台灣鳳梨進口；東華大學教授施正鋒今表示，陸委會說「春暖花開」，如果真的有心，何必搞成彼此都沒有台階下？難道國安會沒有先開會協調再來定調？

施正鋒今在臉書指出，「先想想是如何應付自己的進口商，再看看人家如何對付你的出口商」；他說，中國暫停進口台灣鳳梨，可以低調解釋為技術問題，也可以高調撻伐為政治突襲。

他指出，官員大聲嚷嚷對方違反 WTO 的規範，也不過只有大內宣的效果，即使可以透過調解機制，也需要一段時間才能解決。

他表示，台灣的進口花生發現帶土，硬是必須拖到第三地去燻蒸，一只貨櫃來回至少還要多花三十萬；同樣的道理，照官員的官樣文章，豈不是老早就要爛掉了？

他認為，陸委會說要春暖花開，只不過，彼此關係原本不好，對岸當然想要知道到底是嘴巴說說，還是在消費；如果真的有心，何必搞成彼此都沒有台階下？難道國安會沒有先開會協調再來定調？

(中時 )