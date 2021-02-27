大家都錯了！專寫美食的專家分享麵店老闆傳授的煮麵秘訣，指出許多人都習慣等水滾了在放入麵條，但其實麵條應該要在冷水食下鍋，如此便可避免麵條黏鍋，也可讓麵條更有彈性，且煮麵的水要加點鹽，煮完之後也別立即裝碗，最好沖個冷水，如此麵條口感會更Q，且也不容易沾黏變成一大坨。

專寫美食的搜狐號《華夏美食記》日前發文分享，一名30年麵店老闆教的「煮麵的訣竅」，煮麵看似簡單但眉角還不少，常常一不小心煮過頭，麵條爛成一團，但只要把握住三個小技巧，就能夠煮出Q彈美味的麵條了。

搜狐號《華夏美食記》表示，麵條記得要在冷水時下鍋！麵其實不能直接用熱水煮，因為水煮開之後的溫度較高，而麵條的溫度相對較低，選在此時下鍋恐怕會出現麵條黏鍋的情況，因此麵條最好在冷水時就下鍋，等到稍微變軟後，再用筷子攪動防止麵條沾黏，按此方式煮出來的麵也會更Q彈有嚼勁。

搜狐號《華夏美食記》指出，烹煮麵條的過程中，一定要記得往水裡面加點鹽巴。很多人煮麵可能就想著燙熟就好，但其實往汆燙麵條的水中加點食鹽，可以讓麵條多點底味，而且也可以增加麵條的彈性，也不易發生沾黏情況。

搜狐號《華夏美食記》也說，當麵條煮好之後，務必沖冷水。很多人煮好之後，就直接裝到碗中，再加湯就要吃，但這樣做的話，麵很容易就變成一大坨、黏在一起拌不開，但若在煮好之後沖個冷水，讓麵條回縮一下，除了口感會變比較Q之外，也可避免沾黏成坨的悲劇發生，讓麵條條分明。

(中時新聞網)