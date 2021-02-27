總統對大陸表達譴責。(摘自蔡英文臉書)

大陸以檢疫為由，從3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，民進黨上下皆稱會挺農民、並號召國人吃鳳梨。許多綠營政治人物昨日更狂秀「吃鳳梨」圖卡，展現態度。不少網友則虧，眼前這些鳳梨長輩圖難道是「中央廚房」統一發送？不知道花哪裡的錢做的？

大陸以檢疫為由，宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，由於台灣外銷的鳳梨有逾9成輸往大陸，此次大陸的禁令，恐造成台灣鳳梨市場崩盤。農委會立即宣布要啟動10億救市。而綠營上下，也紛紛在臉書等網路平台狂秀「鳳梨長輩圖」，盼國人多吃鳳梨挺農民。

總統蔡英文昨對大陸禁輸入台灣鳳梨表達譴責，指出「以突襲式的通知，顯非正常的貿易考量」，同時在臉書發送圖卡，強調「台灣鳳梨品質世界級，出口對岸合格率99.79%，中國突襲、單方面禁止輸入，顯非貿易考量」。

副總統賴清德也在臉書表示，有些行業的朋友很怕吃鳳梨，雖然理解，但是害怕是一時，支持農民是一世，並附上「天竺鼠車車」造型的鳳梨車車，呼籲大家吃爆台灣鳳梨；桃園市長鄭文燦也發一張圖片，寫下台灣鳳梨香甜又多汁，有信心台灣鳳梨絕對可以聞名國際，也請大家一起用新台幣讓鳳梨下架。另外，還有駐美代表蕭美琴、多位民進黨執政縣市首長、立委也都紛紛在臉書PO出力挺台灣鳳梨圖文。

蕭美琴PO出吃鳳梨照片。(取自蕭美琴臉書)

潘孟安表示自己都在鳳梨產地整顆削皮直接吃。(取自潘孟安臉書)

立委吳思瑤力挺吃台灣鳳梨。(取自吳思瑤臉書)

面對民進黨一連串的圖卡，有網友就好奇地在批踢踢詢問「為什麼鳳梨事件中央圖都做這麼快啊？」立刻引起大批網友討論，不少人都說「洗掉藻礁剛好啊」、「很明顯就是發佈了動員令」、「等等連大頭貼都改成鳳梨跟你講」、「果然是一群很會大內宣的高手」、「廢到笑」、「市值億元的全國製圖團隊」、「這麼想蓋掉藻礁文」，不過也有人認為政府真的要力挺農民。

立委王美惠呼籲鳳梨吃起來。(取自王美惠臉書)

(中時新聞網)